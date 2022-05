Transferbeleid van Marc Overmars zorgt voor controverse in Nederland

Valentijn Driessen, journalist bij de Telegraaf, vindt het geen goed idee dat Marc Overmars als technisch directeur van Antwerp bezig is met het binnenhalen van landgenoten Mark van Bommel en Andries Ulderink voor de technische staf.

"Mark van Bommel, het is nog niet helemaal rond, krijgt dan een Nederlandse assistent, en die heeft natuurlijk een kunstje geflikt bij FC Twente, Andries Ulderink", zo opent Driessen vrijdag in de Kick-Off-podcast van de landelijke krant. "Die heeft gezegd dat hij niet meer op een lijn zit met Ron Jans. En die geluiden waren er ook. Een week na de competitie had hij een gesprek aangevraagd en dat aangegeven, en of zijn eenjarige contract verscheurt kon worden. Dan zeggen bij Twente: 'Ja, als jullie echt niet meer door een deur kunnen'. Maar uiteindelijk bleek het zo te zijn dat hij al contact had met Antwerp en dat hij daar assistent-trainer wordt", licht de journalist de situatie nader toe.