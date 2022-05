Cryptische post van Benzema op Instagram houdt Franse en Spaanse media bezig: "Hij voelt zich verraden"

Karim Benzema had er duidelijk op gerekend dat hij een aanvalsduo ging vormen met Kylian Mbappé volgend seizoen bij Real Madrid. Maar de Franse aanvaller tekende bij in Parijs en dat lijkt niet goed aangekomen bij de ster van de Koninklijke.

De twee vormen ook bij Frankrijk het koningskoppel vooraan. Benzema had bij Mbappé geijverd om naar Real te komen en dacht dat alles in kannen en kruiken was. Maar het liep dus anders en hij postte gisteren een foto van de vermoorde rapper Tupac op Instagram. Die staat erop samen met de vriend die hem verraden zou hebben.

Het zal ongetwijfeld de bedoeling van bondscoach Didier Deschamps zijn om de doelpuntenmachines allebei te gebruiken tijdens het WK in Qatar, maar is de band tussen Mbappé en Benzema vertroebeld door 'het verraad'?