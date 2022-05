Guardiola vindt zichzelf niet speciaal of de beste coach ter wereld: "Het verschil? Topspelers!"

Pep Guardiola wordt door velen gezien als één van de beste - of zelfs de beste - coaches ter wereld. Maar zelf ziet hij het zo niet. "Er zijn veel andere trainers met even goeie ideeën", zegt hij bij Sky Sports.

Guardiola weet ook wat er nodig is om de successen te rapen. "Ongelooflijke topspelers en personen”, stelt hij. “Zonder dat ben je niks met tactiek en ideeën. Topvoetballers, die heb je nodig. Ook andere trainers hebben geweldige dingen in hun hoofd. Weet je, lof in het voetbal is altijd verdacht. Elke keer als ik geprezen wordt, geloof ik het niet. Nog geen seconde. Ik ben zo achterdochtig."

"Als wij goed spelen, is dat omdat alle spelers een idee volgen. Maar dat van mij is niet specialer dan van anderen. Er zijn zo veel getalenteerde trainers in de Championship of Premier League die geen succes hebben. Weet je waarom? Omdat ze niet de topspelers zoals wij hebben, zo simpel is het.”

Ook Jürgen Klopp kreeg complimenten voor zijn werk met Liverpool. “Zonder hen zouden we niet bereikt hebben wat we nu bereikt hebben. “Het is een opponent die ervoor zorgt dat je zelf je grenzen verlegt. Mijn spelers zijn niet dom, ze zijn ook wel hoe goed Liverpool is als ze naar de tv kijken."