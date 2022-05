OFFICIEEL: Beerschot heeft een nieuwe coach

Het nieuws hing al eventjes in de lucht, maar ondertussen hebben de Mannekens bevestigd. Andreas Wieland is de nieuwe coach van Beerschot VA. Hij tekende een contract voor twee seizoenen.

Wieland was vrij sinds zijn ontslag bij Lask Linz. Ook daar kreeg hij de kans om zich te bewijzen, maar dat liep niet altijd van een leien dakje. Nu krijgt hij de kans opnieuw op het Kiel.

A new chapter. A new coach. 👨‍✈️



🇦🇹 Austrian

⏰ 38 y/o

✍ 2 yrs (With option)#WeAre13 #WelcomeAndreas pic.twitter.com/4kkbKUTXMT