🎥 Einde in mineur: Adama Traoré begaat blunder in laatste wedstrijd voor Barcelona

Adama Traoré had zich zijn (korte) terugkeer naar FC Barcelona wellicht anders voorgesteld. Blaugrana is niet van plan om de aankoopoptie op de flankaanvaller te lichten, die gisteren in zijn laatste match voor Barça pijnlijk in de fout ging. Traoré speelde amper een half jaar voor de Catalanen.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano zal Barcelona de aankoopoptie van 30 miljoen euro in het contract van Traoré niet lichten, en keert de Spanjaard volgend seizoen dus terug naar Wolverhampton. Het is echter niet duidelijk of hij ook bij Wolves zal blijven, aangezien zijn contract er aan het einde van volgend seizoen afloopt.

Barcelona won't trigger the buy option clause for Adama Traoré. It was included into loan deal from Wolves for €30m but Barça won't spend big money on Adama as things stand. 🇪🇸 #FCB



Traoré's out of contract in June 2023 with Wolves, his future will be decided soon. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2022

Na een wervelende start bij de Catalanen, deemsterde de geblokte flankaanvaller helemaal weg: in totaal kwam hij dit seizoen aan amper 4 assists en geen doelpunten in 17 optredens voor Barcelona. Op de koop toe ging hij gisteren helemaal de mist in bij de 0-2 van Villareal, waarbij hij Moises Gomez zomaar een doelpunt op een presenteerblaadje aanbood. Xavi had genoeg gezien, en haalde de aanvaller 2 minuten later van het veld. Dat was dan ook meteen zijn laatste wedstrijd voor FC Barcelona, waar hij amper een half jaar aan de slag was.