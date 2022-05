Niet dezelfde fouten maken met KV Oostende? PMG-eigenaars van voetbalimperium zien drie van hun zes clubs degraderen

Moet KV Oostende zich zorgen beginnen maken? Het gaat niet echt goed met hun zusterclubs in het buitenland. KVO is de enige club uit de PMG-groep die op het hoogste niveau speelt. Drie van de zes clubs degradeerden dan nog eens naar de derde klasse.

De Pacific Media Group, eigenaars van KV Oostende, hebben een imperium van zeven voetbalclubs bij elkaar gekocht. Daarmee hebben ze grootse plannen, maar die verlopen niet echt vlot. Oostende ontliep dit seizoen de twee onderste plaatsen in de Jupiler Pro League, maar gerust waren ze er niet op. Maar bij hen liep het nog goed af. De rest van de clubs uit de groep hadden een nog groter rotseizoen.

Het Deense Esbjerg kon de degradatie niet ontlopen en zakt naar het derde niveau in Denemarken. De Nederlander Rafael van der Vaart was er de laatste maanden interim-trainer, maar ook hij kreeg de trein niet op de rails.

Ook bij Barnsley is de werkwijze niet aangeslagen. De club wou met veel jeugdige spelers het behoud in The Championship afdwingen, maar ook zij degradeerden naar de League One, het derde niveau in Engeland.

Zware protesten in Frankrijk

En ja, ook in Frankrijk liep het verkeerd af met Nancy. Ook zij moeten volgend seizoen in de derde klasse aantreden na de degradatie. Daar was het al een heel jaar onrustig en waren er protesten tegen de Amerikaanse eigenaars. De supporters richtten zelfs pagina's op sociale media op om hun ongenoegen te uiten met de dagelijkse leiding.

Het grootste verwijt: dat de sportief directeur er nooit aanwezig was. Dat is dan ook Gauthier Ganaye, die ook bij Oostende de sportieve touwtjes in handen heeft. Hij gaf in l'Equipe ook al aan dat het onmogelijk is om die dubbelrol te blijven bekleden en kondigde een nieuwe structuur aan bij de club. Misschien net iets te laat.

© photonews

Het Zwitserse FC Thun en het Nederlandse FC Den Bosch dan tenslotte. Beide clubs werden overgenomen met heel veel ambitieuze beloftes, maar misten beiden de promotie naar de hoogste reeks.

Geweer van schouder veranderen?

Bij KVO heeft de werkwijze één seizoen aangeslagen, maar toen werden de beste spelers verkocht en kwam er te weinig kwaliteit in de plaats. Een les voor deze zomer? Met binnen twee seizoenen vier zakkers in de JPL zullen ze toch wel iets op poten moeten zetten dat voor meerdere seizoenen kan werken of PMG dreigt straks geen enkele club op het hoogste niveau te hebben.