Geen nieuwe eigenaar, maar wél verse centen voor Gent: "Dat ligt ook bij ons op tafel"

Hein Vanhaezebrouck blijft nog minstens twee seizoenen coach van KAA Gent. Maar dat is niet alles: ook Ivan De Witte en Michel Louwagie staan nog minstens twee jaar aan het roer van de Oost-Vlaamse club. Al wil dat niet zeggen dat er geen nieuwe investeerders zullen komen aankloppen.

Ivan De Witte is al jarenlang op zoek naar een overnemer voor KAA Gent. Maar de voorzitter is kieskeurig: een nieuwe eigenaar is bij voorkeur streekgebonden, heeft affectie voor de Buffalo’s én moet de nodige miljoenen op de bankrekening hebben staan. Moeten we uitleggen dat de man of vrouw in kwestie nog niet gevonden is?

Ook de komende twee seizoenen zal Gent geen nieuwe eigenaar krijgen. Dat was één van de voorwaarden van Hein Vanhaezebrouck om een nieuw contract te tekenen. “Ik heb het al eens meegemaakt en heb er niet de beste herinneringen aan”, verwees de coach fijntjes naar zijn tijd bij RSC Anderlecht.

Geen nieuwe eigenaar, wel verse centen

Geen nieuwe eigenaar, maar de Buffalo’s blijven op zoek naar vers geld. Club Brugge toonde eerder dit seizoen dat zo’n minderheidsparticipatie - op Jan Breydel gaat het om Amerikanen - werkt. “Dat is het model dat ook bij ons op tafel ligt”, aldus De Witte in Het Laatste Nieuws. “We zoeken constant naar oplossingen om de club financieel sterker te maken.”