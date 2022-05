OFFICIEEL: Aston Villa kondigt dag nadat het City tot het uiterste dwong komst aan van talent dat doorbrak bij Marseille

Aston Villa liet tegen City zien dat het een lastig te bekampen ploeg is. Met de komst van een talent dat helemaal is doorgebroken in Europa, toont Villa ook zijn ambitie voor volgend seizoen.

Een dag nadat het er ei zo na voor zorgde dat Manchester City de titel verspeelde, kondigt Aston Villa de transfer aan van Boubacar Kamara. De 22-jarige Fransman kende een geweldig seizoen bij Marseille, de ploeg waar hij de jeugdreeksen doorliep en zo doorstroomde tot in het eerste elftal.

Er was dus heel wat belangstelling voor hem. Het is Aston Villa dat hem heeft kunnen strikken. Kamara, die zowel op het middenveld als in de verdediging uit de voeten kan, heeft meteen een contract van liefst vijf jaar ondertekend. Een mooie opportuniteit voor Villa, dat hem transfervrij kon oppikken.

"Ik ben verheugd dat we één van de meest veelbelovende jonge talenten in het Europese voetbal kunnen aantrekken", aldus Villa-coach Steven Gerrard. "We hebben een duidelijk plan om te bouwen aan een sterkere ploeg. Bouba is daar een belangrijk deel van."