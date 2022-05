Roman Bezus neemt afscheid vanuit de spionkop, verliest Gent ook sterkhouder? Vanhaezebrouck reageert

De match tussen AA Gent en Charleroi stond ook een beetje in het teken van afscheid nemen. Sommige spelers zullen er volgend jaar niet meer bij zijn in de Ghelamco Arena, zoveel is duidelijk.

Voor Roman Bezus is het verhaal zeker en vast beklonken. Zijn contract werd niet verlengd en dus kan hij uitkijken naar een nieuwe club. De middenvelder uit Oekraïne werd op gepaste wijze in de bloemetjes gezet door de club én maakte de match tegen Charleroi mee ... in de spionkop van de thuisaanhang. © photonews Onder meer Jordan Torunarigha kreeg dan weer een applausvervanging. Of Gent hem opnieuw kan huren of kopen? Dat is nog maar zeer de vraag. "Torunarigha? Ik heb dat niet in handen, dus ik kan er weinig over zeggen", aldus Hein Vanhaezebrouck over de huurling van Hertha Berlijn.