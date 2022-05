Sander Van Praet wil met de nieuwe trainer terug strijdlust zien bij Beerschot: "Bloed aan de ­palen, dat is het devies"

Na een rampzalig seizoen moet Beerschot zich opnieuw uitvinden en proberen te promoveren naar 1A. Met Andreas Wieland hebben ze alvast een nieuwe trainer gevonden die graag gezond agressief voetbal brengt. Sander Van Praet, lid van de Technische Commissie van Beerschot, weet wat hij wil zien.

Sande Van Praet komt bij Gazet van Antwerpen terug op de aanstelling van de in België onbekende Andreas Wieland. Hij weet wat hij wil zien en wat de verwachtingen zijn waar de nieuwe trainer moet aan voldoen. “Na een rampzalig seizoen moeten we de voetbal­identiteit van Beerschot proberen herstellen”, vertelde Sander Van Praet . “We hebben de wedstrijden van LASK Linz van dit seizoen her­bekeken en daaruit blijkt dat Andreas zijn ploeg graag gezond agressief voetbal laat spelen. Die ­filosofie past voor honderd procent bij de verwachtingen van de supporters van Beerschot. 'Bloed aan de ­palen', dat is het devies."

De doelstelling voor de nieuwe trainer is duidelijk. Alleen promotie naar de Jupiler Pro League is goed genoeg. "De ambitie is om meteen te promoveren - laat dat heel duidelijk zijn - maar het is minstens even belangrijk dat de voetbalidentiteit van Beerschot terugkomt. ­Wieland moet daar voor zorgen. De data die we ­hebben kunnen verzamelen over zijn tijd bij LASK doet ons het beste vermoeden.”

Andreas Wieland is een nobele onbekende in België. Met LASK kwam hij tot 32 wedstrijden op het hoogste niveau nadat hij als assistent de rol van interim hoofdcoach kreeg.