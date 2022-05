'Vrancken wil drie Mechelaars meenemen naar Genk, maar onder meer Club Brugge en Gent op vinkenslag'

Wouter Vrancken heeft afscheid genomen van KV Mechelen, de kans is groot dat hij eerstdaags wordt voorgesteld in Genk.

Dat Genk stopt met Bernd Storck is ondertussen ook al duidelijk, dus lijkt niets nog de komst van Vrancken in de weg te leggen.

En dan is de vraag of Vrancken nieuwkomers gaat aantrekken. Daarbij zou hij volgens Het Belang van Limburg zeker ook naar zijn ex-club lonken.

Verlanglijstje

Met name Nikola Storm staat heel hoog op het verlanglijstje van de Genkenaars en lijkt op weg naar het nieuwe team van Vrancken.

Maar er is nog meer: ook Hugo Cuypers en Vinicius Souza staan op de lijst. Voor Cuypers is er ook interesse van Gent, voor Souza - eigendom van Lommel - lijkt Club Brugge binnen België over betere papieren te beschikken.