Niko Kovac is de nieuwe trainer van Wolfsburg. Hij heeft een contract tot en met 2025.

Wolfsburg heeft een nieuwe trainer aangesteld. Het is Niko Kovac geworden. Hij heeft een contract tot en met 2025 gekregen. De Kroaat coachte in het verleden al Frankfurt, Bayern München en Monaco, wat zijn laatste opdracht was. Sindsdien zat hij zonder club. Ook was hij al bondscoach van Kroatië.

Kovac weet dat de verwachtingen hoog zijn bij de club. Ook ziet hij het nodige potentieel en de voorwaarden, zodat er optimaal en succesvol kan gewerkt worden.

Kovac 💬: Die Vorfreude, gemeinsam mit meinem Trainerteam in Wolfsburg etwas zu bewegen und erfolgreich zu sein, ist sehr groß, die Mannschaft verfügt über enormes Potential und die Bedingungen für eine optimale und erfolgreiche Arbeit sind gegeben.“



Zo is er een einde gekomen aan de speculaties over de nieuwe trainer van Wolfsburg. Onder meer de naam van Vincent Kompany viel.