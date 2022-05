Geen Champions League, geen transfer: Tielemans had akkoord met twee clubs, maar zette om een héél duidelijke reden zijn handtekening nog niet

Waar ligt de toekomst van Youri Tielemans? Op dit moment niet bij Leicester City, maar ondertussen lijken ook de opties van de Rode Duivel niet zijn voorkeur weg te dragen. Of beter gezegd: niet langer zijn voorkeur weg te dragen.

Arsenal FC en Manchester United waren - naast tal van clubs die eens polsten - effectief concreet voor Youri Tielemans. Meer zelfs: beide clubs waren er zo goed als uit met de Rode Duivel en ook Leicester City beseft dat de middenvelder geen toekomst meer ziet bij The Foxes.

Tielemans weigerde echter zijn krabbel onder een contract te zetten. De reden is simpel: het jeugdproduct van RSC Anderlecht wil volgend seizoen - en liefst ook de jaargangen die daarop volgen - absoluut in de Champions League voetballen. En daar wringt het schoentje.

Geen Champions League, geen transfer

Manchester United was al langer uit het wiel gereden, maar in het slot van de Premier League sprong Tottenham Hotspur naar de vierde plaats. Geen ticket voor het Kampioenenbal voor The Gunners. En voorlopig dus ook geen transfer voor Tielemans.