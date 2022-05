Roma-Feyenoord: wie gaat met de allereerste Conference League-trofee aan de haal?

De fans van Feyenoord en AS Roma weten waarschijnlijk geen blijf meer met zichzelf. Voor het eerst in héél lange tijd spelen hun clubs nog eens een finale van een Europese competitie: de Conference League. Woensdagavond om 21u mogen ze elkaar bekampen in Tirana, de hoofdstad van Albanië.

Europees ongeslagen

Twintig jaar. Zo lang is het ondertussen geleden dat Feyenoord nog eens eremetaal kon veroveren in Europa. Niet onlogisch, want de tijden en machtsverhoudingen zijn helemaal veranderd. Maar in de finale van de Conference League kan daar dus verandering in komen. Tegenstander AS Roma zal alvast van heel goede huize moeten komen om de Rotterdammers te verslaan.

Vanaf de poulefase in de Conference League verloor Feyenoord namelijk nog niet één wedstrijd. En daar zaten toch enkele stevige tegenstanders bij als Marseille en Slavia Praag. Blijven ze in 90 minuten tegen de Romeinen ook ongeslagen? Het zou best kunnen!

Engelse killer

De verdedigers van Feyenoord zullen bijzonder hard uit hun doppen moeten kijken, want bij AS Roma loopt er namelijk een echte killer rond voorin. Zijn naam? Tammy Abraham. Roma betaalde vorige zomer €40 miljoen aan Chelsea voor de diensten van de Engelsman en had daar nog geen seconde spijt van. Met 27 goals in 52 matchen is hij dit seizoen om de twee matchen goed voor een goal. Negen daarvan kwamen in de Conference League. Afgelopen weekend scoorde de ranke spits opnieuw twee keer, waardoor hij de best scorende Engelsman ooit is in één seizoen Serie A. Een goede generale repetitie dus.

Mister Europe

Abraham speelt een alleraardigst eerste seizoen bij z’n nieuwe club, maar wat dan gezegd van Cyriel Dessers? In de bestuurskamer van KRC Genk hebben ze ongetwijfeld al grote ogen getrokken dit seizoen. In één jaar tijd speelde Dessers zich in de harten van alle Feyenoord-fans. De teller staat momenteel op 21 doelpunten uit 46 matchen.

De Nigeriaanse Belg wordt ‘Mister Europe’ genoemd en dat is niet voor niets: Dessers trof namelijk al tien keer raak in twaalf matchen in de Conference League en heeft daarmee een groot aandeel in het halen van de finale. Hij is op dit moment topschutter en zet dat tegen AS Roma graag nog eens in de verf.

Betting tips

Tammy Abraham scoort, boosted odd van 3.00

Cyriel Dessers scoort, boosted odd van 4.00

Abraham & Dessers scored beide, boosted odd van 10.00

Gelijkspel aan de rust & na 90 minuten, boosted odd van 6.00

Beide teams scoren & meer dan 2.5 goals, boosted odd van 2.40

Beide teams scoren, boosted odd van 1.80