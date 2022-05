📷 OFFICIEEL Club Brugge heeft zijn nieuwe trainer beet als opvolger van Schreuder

Carl Hoefkens wordt de nieuwe hoofdcoach van Club Brugge. De ex-speler en huidig assistent-coach neemt over van Alfred Schreuder die naar AFC Ajax vertrekt.

Hoefkens (43) heeft een lange geschiedenis bij Blauw-Zwart. De ex-speler van Stoke City en West Brom speelde van 2009 tot 2013 bij Club én was er kapitein. In 2018 keerde Hoefkens terug naar Jan Breydel als assistent-trainer bij de U18 en de U21 waarna hij doorgroeide tot Talent Coach. In die rol begeleidde hij ondermeer Charles De Ketelaere, Ignace Van der Brempt en Cisse Sandra naar de A-kern. De afgelopen drie seizoenen was Hoefkens assistent bij de A-kern en legde zo mee de basis voor drie landstitels op een rij. Nu neemt hij dus de positie van T1 in waarbij hij de ondersteuning krijgt van Rik De Mil en Paul Okon. Hoefkens, De Mil en Okon tekenen een contract voor onbepaalde duur.

Rik De Mil (40) zette knappe prestaties neer als beloftencoach van Club NXT en was de laatste weken al te zien op de Brugse bank. Het doorstromen van zowel De Mil als Hoefkens past perfect in de filosofie van Club om naast spelers ook coaches de kans te geven zich te ontwikkelen.

Ook Paul Okon (50) vervoegt de Brugse trainersstaf. De ex-Gouden schoen droeg ons shirt van 1991 tot 1996 waarna hij een mooie carrière in het buitenland maakte bij ondermeer Lazio Roma, Middlesbrough FC en Fiorentina. Samen met De Mil gaat Okon Hoefkens assisteren in de zoektocht naar een vierde landstitel.

Carl Hoefkens: “Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe rol. Ik denk dat ik niet lieg als ik mezelf een man van het huis mag noemen. Net zoals ik als speler, talent coach en assistent het onderste uit de kan wou halen wil ik ook als trainer mij volledig geven om bij te dragen aan de verdere uitbouw en successen van Club Brugge. Samen met de bestaande staf en nieuwe gezichten voelen we ons gewapend om deze uitdaging aan te gaan. ”

CEO Vincent Mannaert: “Carl Hoefkens is wat ons betreft de juiste man op het juiste moment. Carl kent de Club als geen ander en hij heeft ervaring met het werken binnen onze structuur. Hij is een gepassioneerde winnaar die bewezen heeft spelers, en niet enkel jonge, beter te maken.”