'Niet alleen Mazzu, maar ook andere coach uit 1A in beeld bij Anderlecht'

Vincent Kompany kondigde woensdag zijn afscheid bij RSC Anderlecht aan en meteen viel de naam van Felice Mazzu als opvolger.

Het vertrek van Vincent Kompany bij RSC Anderlecht kwam woensdag in een stroomversnelling. Daardoor moet paarswit op zoek naar een opvolger.

Meteen viel overal de naam van Felice Mazzu van Union SG als opvolger te horen. Maar volgens MSV Foot is er nog een andere kandidaat-opvolger.

Die komt ook uit de Jupiler Pro League. Het Franse medium zegt dat Edward Still van Sporting Charleroi kandidaat is om Kompany op te volgend in het Lotto Park.