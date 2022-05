'Sterkhouder AA Gent gelinkt aan Arsenal, Celtic Glasgow en Borussia Dortmund'

Joseph Okumu geniet van interesse van Arsenal, Celtic Glasgow en Borussia Dortmund. Dat laat zijn makelaar aan Het NIeuwsblad weten.

Bij AA Gent was Joseph Okumu achterin een van de sterkhouders dit seizoen. Hij speelde meer dan 2000 minuten in de Jupiler Pro League en pakte daarin maar 1 gele kaart. Ook slikte Gent niet zo veel doelpunten met hem in de verdediging.

Zijn makelaar laat nu via Het Nieuwsblad weten dat Okumu interesse heeft van enkele buitenlandse clubs. Dat zijn Arsenal, Celtic Glasgow en Borussia Dortmund. Vooral Dortmund zou snel werk willen maken van een transfer. Celtic toonde in het verleden al interesse, toen Okumu nog bij het Zweedse Elfsborg zat.

Okumu heeft nog een contract tot eind 2025. Zijn transferprijs is volgens Transfermarkt 4,5 miljoen euro.