Degryse omschrijft vertrek Kompany als 'pijnlijk voor beide partijen' en stelt al voorsprong vast voor Club en Gent

Kompany vertrekt bij Anderlecht, Club en Gent kiezen voor continuïteit. Marc Degryse kijkt in zijn glazen bol en richt zich op basis van de trainerscarrousel op volgend seizoen.

"Ik vind het vertrek van Vincent Kompany bij Anderlecht een pijnlijke kwestie voor beide partijen", aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. "Ik ben verrast dat hij zo snel weg is. Drie jaar lang stonden club en trainer achter hetzelfde verhaal. Ik had niet gedacht dat het zo bruusk zou eindigen. Verleden week zei ik nog dat Kompany moest blijven."

Voor die mening heeft Degryse ook een duidelijke verklaring. "Omdat zijn werk niet af is - hij heeft geen prijs behaald. Maar het bestuur en de trainer zaten duidelijk niet meer op dezelfde golflengte." Bij wel meer ploegen bovenaan in 1A scheiden de wegen tussen club en coach. "Slechts één topclub verandert niet van trainer deze zomer. AA Gent."

(Niet) beginnen vanaf nul

Opvallend. Wat betekent dat voor de verhoudingen bovenaan met het oog op volgend seizoen? "Bijna overal beginnen ze vanaf nul. Club Brugge reken ik daar niet bij, want Hoefkens kent het huis en de manier van werken op Jan Breydel. In mijn ogen hebben AA Gent en Club Bruggen nu al een voorsprong op de andere topclubs."