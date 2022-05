Jürgen Klopp duidt Real Madrid aan als favoriet: "Een ploeg die nooit verliest in de finales"

Morgen staat de Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid op het programma. De ploeg van Jürgen Klopp gaat er alles aan doen om te winnen.

Jürgen Klopp ziet Real Madrid als favoriet morgen. "Ik zou zeggen dat Real Madrid de favoriet is, met alle ervaring die ze hebben. Ook als je kijkt naar de comebacks die ze doorheen het parcours hebben gedaan om tot hier te geraken. Een ploeg die nooit verliest in de Champions League. Maar als we ons niveau halen dan zijn we moeilijk te bespelen. Ik heb al veel finales verloren in mijn carrière, maar gelukkig kon ik de laatste winnen", zegt Jürgen Klopp tijdens de persconferentie.

In 2018 stond dezelfde finale op het programma, toen won Real Madrid met 3-1 van Liverpool. De perfecte gelegenheid voor 'The Reds' om wraak te nemen. "Iedereen vindt zijn motivatie waar hij wil. We hebben zoveel redenen om morgen absoluut te winnen", vertelt de coach van Liverpool.

Om af te sluiten wou Jürgen Klopp nog iets kwijt over de staat van het veld. "Iemand vond het nodig om het grasveld een dag voor de finale te veranderen. Het is een opvallend idee, maar zo is het nu eenmaal", besluit de coach.