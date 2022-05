Hein Vanhaezebrouck maakt zich geen illusies en schat drie clubs hoger in: "Club Brugge op het bovenste schavot, daar kan niemand aan"

Hein Vanhaezebrouck verlengde onlangs zijn contract bij AA Gent. Na een sterk seizoen willen de Buffalo's volgend jaar de volgende stap zetten. Al blijft Vanhaezebrouck realistisch: een landstitel voor AA Gent zit er niet aan te komen.

Ivan De Witte en Michel Louwagie hebben zich in 2020 verbrand aan enkele gewaagde uitspraken. Hein Vanhaezebrouck gaat niet zover en geeft in Het Nieuwsblad aan dat hij op papier drie Belgische clubs hoger inschat dan AA Gent.

"Club Brugge staat op het bovenste schavot, daar kan niemand aan. Daarna volgen Antwerp en Genk, die over veel financiële middelen beschikken. Daaronder zet ik AA Gent en Anderlecht, die het financieel niet zo breed hebben. Akkoord, wij hebben geen schulden, maar we kunnen enkel uitgeven wat we genereren. En dan zwijg ik nog over verrassingen als Union of ploegen met middelen, zoals OHL."

AA Gent won dit seizoen zieltjes met leuk voetbal, dat veel punten en bekerwinst opleverde. Toch schat Vanhaezebrouck zijn kampioenenploeg van 2015 nog een stuk hoger in. "Die ploeg was fysiek zo veel sterker. Die kon negentig minuten full gas blijven gaan. Met deze groep zouden we in de Champions League geen ploeg kunnen overpoweren. Met een Formule 2-motor kan je geen Formule 1 rijden. Maar als de middelen beperkt zijn, moet je al eens door de vingers kunnen zien dat iemand niet over het juiste fysieke profiel beschikt."