Kroatië boven: laatste 10 seizoenen telkens een Kroaat bij Champions League-winnaar

Luka Modric is daarbij de recordhouder, en won met Real Madrid de laatste 10 seizoenen maar liefst 5 CL-trofeeën. Ook Kovacic staat hoog in de lijst: hij won samen met Modric 3 CL-trofeeën bij Real, en wist ook vorig seizoen de Champions League te veroveren met Chelsea. De andere 4 Kroaten die bij winnende Champions League-teams zaten de laatste 10 seizoen zijn: Lovric bij Liverpool, Mandzukic bij Bayern, Rakitic bij Barcelona en Perisic bij Bayern.

There's always been a 🇭🇷 Champions League winner in the last 🔟 seasons 😲



Reminder: Croatia's population is less than 4M 👀 pic.twitter.com/FvwYeUmN2D