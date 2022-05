Verrassing: Ralf Rangnick vertrekt per direct bij Manchester United en wordt geen adviseur

Ralf Rangnick wordt dan toch geen technisch adviseur bij Manchester United volgend seizoen. Dat laat de club weten op haar twitterkanaal.

Onlangs raakte bekend dat de 63-jarige Duitser bondscoach wordt van Oostenrijk, en hij ziet het niet zitten om die job te combineren met zijn consultant-rol bij Manchester United die vanaf volgend jaar zou ingaan.

Rangnick nam in het midden van dit seizoen over bij The Mancunians als interim-manager, en eindigde na een dramatisch seizoen op de 6de plek in de Premier League. Erik ten Hag, de nieuwe coach van Manchester United, liet eerder ook al uitschijnen niet veel te zien in de rol als adviseur die Rangnick zou krijgen.