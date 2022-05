Kompany wil ex-speler van Anderlecht, die hij zelf doorstuurde, naar Burnley halen

De aanstelling van Vincent Kompany is nog niet officieel bekendgemaakt, maar in Engeland weten ze wel dat hij al met zijn ploeg voor volgend seizoen bezig is. De toekomstige trainer van The Clarets heeft daarbij zijn oog laten vallen op een speler die hij al eerder onder zijn hoede had.

Volgens enkele Britse bronnen wil Kompany opnieuw proberen om Taylor Harwood-Bellis te overtuigen om met hem samen te werken. Die speelde afgelopen seizoen al 19 wedstrijden voor Anderlecht vooraleer hij teruggestuurd werd naar City. Het bestuur vond dat de eigen jeugd - Delcroix en Debast - niet mochten geblokkeerd worden door een buitenlandse huurspeler. Kompany ging daar in mee, maar was wel overtuigd door de kwaliteiten van Harwood-Bellis, die hij zelf naar Anderlecht haalde. Harwood-Bellis speelde de rest van het seizoen voor Stoke City, in The Championship. Daar was hij onbetwist titularis. Hij heeft nog een contract tot 2024 bij Man City, maar de kans dat de 20-jarige er volgend seizoen zal spelen, is heel klein.