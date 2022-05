'Eerste keuze tekent dan toch niet bij Borussia Mönchengladbach en zo komt Kompany weer in beeld'

Vincent Kompany lijkt op weg naar Burnley, maar ook Borussia Mönchengladbach kan nog zijn volgende bestemming worden.

Bij Die Fohlen stond een terugkeer van Lucien Favre in de sterren geschreven. De Zwitser was eerder al aan de slag bij Gladbach en zou de opvolger worden van Adi Hütter. Sportief directeur Roland Virkus deelde na de algemene ledenvergadering mee dat Favre dan toch niet de nieuwe trainer gaat worden.

Kompany op shortlist

Volgens Virkus werkt Favre liever niet meer in Duitsland. De club die het voorbije seizoen tiende eindigde in de Bundesliga, zal dus een andere trainer moeten aanstellen. Volgens Bild zijn de Duitser Daniel Farke en Vincent Kompany coaches die ook nog op het lijstje van Mönchengladbach staan.

Burnley leek ondanks de degradatie naar The Championship de gedoodverfde nieuwe club van Vincent Kompany te worden, of zorgt het nieuws uit Mönchengladbach weer voor een nieuwe wending in zijn verhaal?