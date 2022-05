Genk ziet talentvolle speler vertrekken: 16-jarige verdediger trekt naar Duitsland

Volgens Het Belang van Limburg verlaat de 16-jarige Madi Monamay Genk. De centrale verdediger maakte onder meer in de Youth League indruk en trekt nu naar Bayer Leverkusen in Duitsland.

Madi Monamay kwam in de zomer van 2019 aan in de jeugdopleiding van Genk en speelde het afgelopen seizoen met de U18. Hij was er een vaste waarde centraal in de verdediging tijdens de sterke Youth League-campagne van de Limburgers. Voorheen was de Belgische jeugdinternational actief bij Tienen, Woluwe-Zaventem en OHL.

Nu trekt Monamay naar Duitsland, waar hij een contract bij Bayer Leverkusen ondertekende.