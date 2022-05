Jeugdspeler tekent nieuw contract bij Anderlecht tot 2023

Nils De Wilde heeft een nieuw contract getekend bijAnderlecht. Het vorige liep nog maar door tot juni 2022. Nu tekende het jeugdproduct een contract tot 2023 met een optie op een extra jaar.

Volgens La Dernière Heure blijft de 19-jarige Nils De Wilde ook volgend seizoen bij Anderlecht. Het contract van de middenvelder liep door tot juni 2022, maar zou nu met een jaar verlengt zijn.



De Wilde speelt sinds 2015 in de jeugdreeksen van Anderlecht en was het afgelopen seizoen actief met de U21 van de Brusselaars. Met de contractverlenging zien we de jonge Belg volgend seizoen in 1B aantreden.