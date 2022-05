Na afscheid van PSG wenkt ook afscheid van Argentinië: Di María weet wanneer hij stopt als international

Ángel di María nam na zeven jaar afscheid van PSG. Hij zal nog wel het shirt van Argentinië dragen. Nog een paar jaar weliswaar.

Ángel di María heeft immers ook aangekondigd wanneer hij gaat stoppen als Argentijns international. In de aanloop naar de vriendschappelijke interland tegen Italië woensdag op Wembley liet Di María optekenen dat hij na het WK in Qatar stopt bij de nationale ploeg.

Heldenrol in Copa America

De inmiddels 34-jarige Di María heeft 121 interlands bij het Argentijnse nationale elftal op zijn palmares staan. Daarin vond hij 24 keer de weg naar doel. Vorig jaar was Di María nog de grote held van Argentinië na het maken van het beslissende doelpunt in de finale van de Copa America tegen Brazilië.

Op een WK was zijn beste resultaat met Argentinië het bereiken van de finale in 2014. Dat Di María na het WK wil afzwaaien, betekent ook dat hij nog zeker twee jaar doorgaat in clubverband. Het is nog niet duidelijk bij welke ploeg de ex-speler van Real, ManU en PSG volgend seizoen aan de slag gaat.