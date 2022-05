Na geslaagde uitleenbeurt: Spits wuift interesse Beerschot weg en wil zich bij Standard bewijzen

Na een sterk seizoen bij MVV keert Mitchy Ntelo straks vol vertrouwen en met de nodige ervaring terug naar Sclessin.

Mitchy Ntelo mag terugblikken op een geslaagd seizoen bij MVV, waar hij goed was voor tien doelpunten en drie assists. De 21-jarige spits, die nog een seizoen (+optie voor twee extra seizoenen) onder contract ligt in Luik, wil de voorbereiding starten bij Standard. Daar wil hij zijn kans grijpen in de hoofdmacht van de Rouches. Na een seizoen in de Nederlandse tweede klasse is Ntelo rijp voor de Jupiler Pro League, zo klinkt het in zijn entourage.

Aan interesse is er echter geen gebrek voor Ntelo. Naast enkele Nederlandse clubs hebben de voorbije weken ook Deinze en Beerschot contact opgenomen. Toch is het nu al een uitgemaakte zaak voor de voormalige Belgische jeugdinternational: hij wil zich koste wat kost bewijzen bij Standard.