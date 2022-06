Beerschot is niet te spreken over een competitieformat met 14 ploegen: "Het risico om een jojoclub te worden, is te groot"

Morgen wordt er gepraat en gestemd over het nieuwe competitieformat die tegen 2025 in werking moet treden. Maar de "kleinere" ploegen zijn niet spreken over het voorstel van 14 ploegen in 1A.

Donderdag wordt gediscusieerd over het nieuwe competitieformat die de nieuwe CEO van de Pro League, Lorin Parys wil invoeren. Het voorstel die momenteel op tafel ligt is een competitie met 14 ploegen in 1A en 18 ploegen in 1B. Voor "kleinere" clubs zou dit de doodsteek kunnen betekenen.

Algemeen directeur van Beerschot, Frédéric Van den Steen is geen voorstander van het voorstel. "In het format dat nu op tafel ligt is het voor de kleinere clubs onmogelijk om continuïteit op te bouwen. De grote clubs zullen nooit in de problemen komen. Onder de top zes strijden acht clubs om niet te zakken, waarvan één op de twee het niet zal halen", vertelt Frédéric Van den Steen in een interview met Het Gazet van Antwerpen.

Naast de vier dalers zijn er ook vier potentiële stijgers uit 1B. "Dat er ieder jaar ook vier clubs kunnen stijgen, is positief. Maar het risico om een jojoclub te worden, is te groot. Bovendien is de compensatie voor de clubs die zakken niet in verhouding tot de schade die ze zullen lijden", zegt de algemeen directeur van Beerschot.