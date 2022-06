Burnley nog altijd niet zeker van aanwerving Vincent Kompany

Er is nog steeds geen deal tussen Vincent Kompany en het Engelse Burnley bekendgemaakt.

Burnley kan Vincent Kompany nog altijd niet voorstellen als nieuwe trainer. Dat zou ten vroegste voor komend weekend zijn, maar wellicht nog later.

Volgens Engelse bronnen is er nog steeds geen goedkeuring voor een werkvergunning voor Vincent Kompany in het Verenigd Koninkrijk.

Het contract tussen Kompany en Burnley kan enkel getekend worden als alle papierwerk in orde is. De oud-trainer van Anderlecht verblijft momenteel in Engeland om alles in orde te brengen.