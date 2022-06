De drie beste doelmannen van het moment volgens Jean-Marie Pfaff: "Eén foutje en heel de wereld noemt je een vliegenvanger"

In een interview met Het Nieuwsblad sprak Jean-Marie Pfaff, ex-keeper van de Rode Duivels, over de beste doelmannen van deze tijd.

Volgens Jean-Marie Pfaff zijn Thibaut Courtois, Manuel Neuer en Ederson van Manchester City de sterkste doelmannen van nu. De ex-Rode Duivel heeft de prestatie van Courtois met Real Madrid tegen Liverpool gezien. "Er staan in zo'n finale is heel wat, hoor. Eén foutje en heel de wereld noemt je een vliegenvanger", vertelt Pfaff in een interview met Het Nieuwsblad.

Jean-Marie Pfaff stond in 1987 ook in de finale (toen Europacup). "35 jaar geleden stond ik daar ook met Bayern München tegen Porto (1-2 verlies). Maar verschillende generaties zijn niet te vergelijken. Ik ben pas op mijn 29ste prof geworden. Daarvoor stond ik elke ochtend om vijf uur op om de post uit te delen. Ik werd toen getraind door een facteur en een dokwerker. Tegenwoordig hebben ze tien trainers en psychologen. Dat heb ik nooit gekend", besluit Jean-Marie Pfaff.