Einde verhaal voor Samagoal: aankoopoptie niet gelicht

Helemaal onverwacht komt het zeker niet, maar het is nu wel een uitgemaakte zaak: Antwerp licht de aankoopoptie in het contract van Ally Samatta niet. De Tanzaniaanse spits keert (voor even?) terug naar Fenerbahçe.

Op de slotdag van de zomermercato kon Antwerp Ally Samatta nog huren van Fenerbahçe. Er werd op de Bosuil veel verwacht van Samagoal, maar de 29-jarige spits kon niet echt bekoren. Door de doelpunten van Frey moest Samatta vaak vrede nemen op de bank. Als hij dan mocht spelen, kwam de Tanzaniaan vaak niet goed tot zijn recht in een tweespitsensysteem, aan de zijde van Frey. Zo zwaait Ally Samatta af na veertig wedstrijden in het shirt van Antwerp, waarin hij goed was voor negen doelpunten en vier assists. De Tanzaniaan keert nu terug naar Fenerbahçe, waar hij nog tot medio 2024 onder contract ligt. Al is de kans klein dat hij ook effectief in Turkije zal voetballen