'Nieuw bod op Zaniolo: vertrek Alexis Saelemaekers bij AC Milan stap dichterbij'

Het zou best kunnen dat Alexis Saelemaekers volgend seizoen niet meer voor AC Milan uitkomt.

Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport heeft AC Milan het bod op Nicolo Zaniolo van AS Roma verhoogd. Het eerste voorstel was immers afgewezen door de Romeinen.

Oorspronkelijk was er 25 miljoen euro geboden, inclusief de overgang van Saelemaekers naar de Italiaanse hoofdstad. AC Milan zou de deal nu verhogen naar 30 miljoen euro.

Saelemaekers past niet langer in de plannen van AC Milan en moet wijken. De overgang naar AS Roma zou zeker geen slechte move zijn in z’n carrière.