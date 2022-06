Faillissement Royal Excel Moeskroen: van een straffe remonte naar een totale ondergang op enkele jaren tijd

Royal Excel Moeskroen bestaat niet meer. Moeskroen eindigde dit seizoen op een zevende plaats in 1B, maar kreeg geen proflicentie voor volgend seizoen. Ondanks de verlaging van sommige kosten is het voor 'Les Hurlus' financieel niet meer haalbaar. Stamnummer 216 verdwijnt uit het Belgisch voetbal.

Royal Excel Moeskroen sloot het seizoen in 1B af op een voorlaatste plaats en was hierdoor zeker van het behoud. Maar de club heeft al jaren moeilijkheden met het behalen van hun proflicentie en dat was nu niet anders. Nadat het licentie werd afgewezen, ging het op zoek naar finaciële oplossingen, maar zonder succes. De club vroeg het faillissement aan.

Geschiedenis

In 1921 werd Racing Club Péruwelz opgericht met het stamnummer 216. De eerste jaren verliepen moeizaam op nationaal en provinciaal niveau, in 1995 verdween de club zelfs naar vierde provinciale. RRC dreigde toen al te verdwijnen, maar in 1996 kreeg een nieuw bestuur de Waalse club weer boven water.

© photonews

In 2001 keerden ze na 45 jaar terug naar eerste provinciale. De eerste twee seizoenen behaalde het telkens de eindrondes voor promotie, maar zonder succes. Het jaar daarop was het wel binnen voor stamnummer 216. Péruwelz keerde terug naar het nationaal voetbal. Een straffe remonte, op 10 jaar tijd ging het van vierde provinciale naar vierde nationale.

Fusie

In 2010 ontstond een fusie tussen Racing Club Péruwelz en het failliet verklaarde Excelsior Moeskroen. Stamnummer 216 veranderde van naam, Royal Mouscron Péruwelz en degradeerde naar vierde klasse. Drie seizoenen later promoveerde de club naar eerste klasse en werd het een vaste waarde op het hoogste niveau.

Het sloot het eerste seizoen in eerste klasse af op een 13de plaats en won in eigen huis overtuigend van Standard, Cercle Brugge en Anderlecht met respectievelijk 5-2, 4-0 en 4-2. De volgende drie seizoenen flirtte Moeskroen telkens met degradatie, maar kon het zich elke keer redden. De voetbalseizoenen 2018-2019 en 2019-2020 waren hoogtepunten voor de Henegouwers. De club eindige twee jaar op rij op een 10de plaats in de Jupiler Pro League, met Jean Butez in doel en Taiwo Awoniyi diep in de spits.

Ondergang

Het seizoen daarop eindige Moeskroen op een 18de en laatste plaats. Stamnummer 216 neemt na zeven jaar afscheid van het hoogste niveau. In 1B verliep het moeizaam voor 'Les Hurlus'. De Henegouwers verzekerden zich van het behoud, maar de licentiecomissie besloot daar anders over. "Het voortbestaan van de club kan niet worden gegarandeerd", klinkt het. Deze uitspraak werd in beroep bevestigd en Moeskroen werd naar het amateurvoetbal verwezen, maar zover kwam het niet. De club kon geen financiële oplossingen vinden en vroeg op 31 mei het faillissement aan. Stamnummer 216 verdwijnt uit het Belgisch voetbal.

Photonews

Licentieperikelen

In een periode van 2016 tot en met 2021 werd het licentie voor profvoetbal van Moeskroen nooit in eerste instantie goedgekeurd door de licentiecommisie. Verschillende overnames op enkele jaren tijd wisten de Waalse club telkens in eerste te houden.

2015 werd Excel Moeskroen gekocht door Gol Football Malta

2016 werd Excel Moeskroen overgekocht door Latimer

2017 Excel Moeskroen in Thaise handen

Het lukte 'Les Hurlus' uiteindelijk elk seizoen om, eventueel via het BAS, een licentie te verkrijgen. De Waalse ploeg was telkens in staat om de benodigde papieren binnen te halen en daarmee in het profvoetbal actief te blijven. Tot 2022. Het doek valt definitief voor Moeskroen.