Mazzu moet Anderlecht naar de Conference League-poules loodsen, maar zijn Europese ervaringen geven weinig hoop

Anderlecht moet twee voorrondes zien te overleven om de Conference League-poules te behalen. Afgelopen seizoen lukte het onder Vincent Kompany niet, benieuwd of Felice Mazzu er wel in slaagt. Al vallen zijn Europese ervaringen tot nu toe tegen.

Anderlecht sloot de Champions Play-Offs af op een derde plaats. Hierdoor moeten ze deze zomer twee voorrondes spelen in de Conference League, alvorens ze de poules bereiken. Afgelopen seizoen strandde Anderlecht, onder Vincent Kompany, in de laatste voorronde tegen Vitesse (3-3 / 2-1).

Door het verlies tegen de ploeg van Loïs Openda greep de Belgische recordkampioen naast Europees voetbal. Maar komend seizoen wil het koste wat kost de poules van de Conference League behalen. Hiervoor rekent Anderlecht op Felice Mazzu. De nieuwe coach van de Brusselaars heeft in tegenstelling tot zijn voorganger, Kompany wel Europese ervaring als T1.

Europese resultaten

Felice Mazzu mocht met Charleroi en Genk al eens proeven van Europees voetbal. In totaal stond de succescoach van Union SG acht keer langs de zijlijn op het Europese toneel. Vier keer met de 'Carolos' en vier keer met de 'Smurfen'.

In de zomer van 2015 speelde Charleroi onder Felice Mazzu de tweede voorronde van de Europa League tegen Beitar Jerusalem. De 'Carolos' wonnen twee keer van de Israëlische ploeg (5-1 / 1-4). In de volgende ronde werd Mazzu tegen Zorya Lugansk geloot en verloor het tweemaal (0-2 / 3-0). Een korte Europese campagne voor de Waalse ploeg.





In september 2019 kreeg Felice Mazzu de kans in een Belgische topclub. Genk werd in 2019 landskampioen en zat hierdoor in de poules van de Champions League. Onder Mazzu verliep het Europees moeilijk. Het werd op de eerste speeldag vernedert op bezoek bij Red Bull Salzburg (6-2). In eigen huis kon het Napoli op een scoreloos gelijkspel houden (0-0). De twee volgende wedstrijden tegen Liverpool verloor het twee keer (1-4 / 2-1). Een vervolg kwam er niet. Mazzu werd in november vervangen door Hannes Wolf.

Balans van Mazzu op Europees niveau: twee overwinningen, één gelijkspel en vijf nederlangen. Benieuwd of Felice Mazzu met Anderlecht beter kan presteren, aangezien de Europese poules een must zijn voor de recordkampioen.