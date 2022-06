Dan tóch officieel: winnaar Europa League komt shoppen bij Antwerp

Een speler van Antwerp gaat volgend seizoen in de Champions League kunnen aantreden, want hij is vertrokken naar de winnaar van de Europa League.

Antwerp is zijn rechtsachter Aurelio Buta kwijt aan Eintracht Frankfurt. Dat nieuws is eigenlijk al een maand oud. ☑️✍️ Aurélio Buta wechselt an den Main!



Der Rechtsverteidiger kommt vom @official_rafc, schließt sich zur kommenden Spielzeit 2022/23 an und erhält einen Vertrag bis 2026.#SGE #Buta2026 — Europa League Sieger 2022 (@Eintracht) June 3, 2022 Toch is het pas nu echt officieel en ook aangekondigd door de Duitsers. Voor Buta is het een absolute droomtransfer. Volgend seizoen kan hij aantreden in de Champions League, de 25-jarige verdediger was transfervrij omdat zijn contract niet werd verlengd bij Antwerp.