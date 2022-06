OFFICIEEL Andreas Beck verlaat KAS Eupen

Na drie jaar scheiden de wegen van KAS Eupen en Andreas Beck. Zijn overeenkomst wordt niet verlengd.

Andreas Beck was een van de leidende figuren in het Eupense elftal van 2019 tot 2022 en was een van de publiekslievelingen in het Kehrwegstadion. In het shirt van KAS Eupen speelde Andreas Beck 83 wedstrijden, was hij verschillende keren aanvoerder van het team en bereikte hij met het team twee keer de halve finales van de nationale beker, terwijl hij ook drie keer in de competitie bleef.

"Het is echt niet makkelijk voor mij om afscheid te nemen”, klinkt het. “Voor mij waren de drie jaren met KAS Eupen in de Belgische Pro League zeer speciale jaren waarvoor ik zeer dankbaar ben. Het is geen geheim dat ik me erg op mijn gemak voelde, niet alleen bij de club, maar in de hele regio.”

“Dat ging veel verder dan de sport. Een groot dank je wel gaat vooral naar de fans. Het was gewoon geweldig hoe open en hartelijk ik door hen werd ontvangen en altijd gesteund. Ik wens KAS Eupen en haar fans niets dan het beste voor de toekomst.”