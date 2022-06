Ongeziene blamage voor Engeland in Nations League

Ook op zaterdagavond waren er wedstrijden in de Nations League. In de A-reeks was het alle hens aan dek.

Het was tijd voor groep 3 in de A-league van de Nations League en daarin speelde Hongarije tegen Engeland. Het leverde een blamage op voor de Engelsen, want dankzij een strafschopdoelpunt halfweg de tweede helft werd met 1-0 verloren.