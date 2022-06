Vincent Kompany ziet spits vertrekken bij eventuele toekomstige werkgever: "Afgesproken dat ik niet in het Championship ga spelen"

In een interview met Voetbal International is winteraanwinst Wout Weghorst duidelijk. Hij wil niet in de Championship spelen. Daarom lijkt de Nederlander na vijf maanden op weg naar de uitgang.

Wout Weghorst werd in de winter door Burnley weggehaald bij Wolfsburg. Burnley stond toen onderin het klassement in de Premier League en hoopte met het halen van een nieuwe aanvaller zich te kunnen verzekeren van het behoud. De Nederlander kwam voor 14 miljoen euro naar Turf Moor, maar een groot succes werd het niet. De spits vond op twintig wedstrijden tijd slechts twee keer de weg naar het doel. Door deze slechte cijfers heeft hij het verschil niet kunnen maken en degradeert Burnley naar de Championship. Daar wil Weghorst niet aan de slag en daarom lijkt hij na vijf maanden opnieuw te vertrekken uit Turf Moor. In een interview met Voetbal International is de spits duidelijk: "Afgesproken dat ik niet in het Championship ga spelen". Volgens Weghorst is er interesse uit Duitsland, Engeland en Turkije.



Afgelopen weken circuleerde ook de naam van Vincent Kompany bij Burnley. De ex-Rode Duivel zou er de nieuwe coach op Turf Moor moeten worden al is het nog steeds wachten op een bevestiging. Indien Kompany daar aan de slag gaat moet hij alvast op zoek naar een nieuwe spits.