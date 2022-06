NATIONS LEAGUE: Ronaldo wint met Portugal, Spanje niet voorbij Tsjechië

Lees hier de resultaten van gisterenavond in de Nations League.

Portugal - Zwitserland 4-0

Na een kwartier komt de thuisploeg op voorsprong. Een vrije trap van Ronaldo wordt nog gepakt, maar Carvalho kan simpel binnentikken. Op vier minuten tijd wist Cristiano Ronaldo nog voor de rust twee keer te scoren. Hij had nog een paar keer de kans om zijn hattrick te vervolledigen, maar dat lukte hem niet. Uiteindelijk zorgde Joao Cancelo alsnog voor de 4-0 eindstand.

Tsjechië - Spanje 2-2

Na amper vier minuten spelen werden de Spanjaarden opgeschrikt door het vroege openingsdoelpunt van Pesek. De mannen van Luis Enrique waren gewaarschuwd dat het geen eenvoudige avond zou worden in Praag. Net voor de rust kon Barcelonatalent Pablo Gavi de Spanjaarden op gelijke hoogte brengen met een knap geplaatst schot. In de tweede helft kwam de thuisploeg opnieuw op voorsprong. Jan Kuchta lobte doelman Simon heel knap. Het was bibberen en beven tot minuut 89. Inigo Martinez kopte de bal via de onderkant van de lat in doel vlak voor affluiten.

Zweden - Noorwegen 1-2

In Scandinavië stond er een echte derby op het programma. De onvermijdelijke nieuwe spits van Manchester City, Erling Haaland, scoorde twee doelpunten en zette de Noren zo op weg naar een overwinning. Manchester United-aanvaller Anthony Elanga scoorde nog de aansluitingstreffer voor Zweden, maar die kwam te laat.

Servië - Slovenië 4-1

De Serviërs wisten een zeer overtuigende overwinning te boeken. Aleksandar Mitrovic verkeerde dit seizoen in de vorm van zijn leven en brak records bij Fulham. Die goede vorm trok hij door en ook bij de nationale ploeg wist hij te scoren. Ex-Genkspeler Sergej Milinkovic-Savic kwam ook op het scorebord. Peter Stojanovic zorgde voor het enige Sloveense doelpunt.

Kosovo - Griekenland 0-1

Na 36 minuten spelen zette Anastasios Bakasetas de Grieken op voorsprong. Kosovo gooide nog alles in de strijd om de gelijkmaker te maken. Verdediger Fidan Aliti en doelman Arijanet Muric pakten zelfs nog een rode kaart en zo speelden ze de wedstrijd uit met negen. De 0-1 werd ook de eindstand.

Bulgarije - Georgië 2-5

Bulgarije werd in eigen huis opgeschrikt door een goed Georgië. Seraingspeler Georges Mikautadze mocht invallen bij de bezoekers.