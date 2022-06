Pierre Bourdin verlaat Beerschot na vier jaar door degradatieclausule

Na clublegende Tom Pietermaat zal ook Pierre Bourdin Beerschot verlaten.

Pierre Bourdin lag nog tot eind volgend seizoen onder contract bij Beerschot, maar de Franse verdediger zal vertrekken. Dat kondigde hij zelf aan via Instagram. Bourdin kan zomaar vertrekken door de zogenoemde degradatieclausule, waardoor hij nu een vrije speler is.

Voor Beerschot is het na Joren Dom, Raphael Holzhauser en Tom Pietermaat een vierde grote aderlating. Bourdin is 28 jaar oud en was dit seizoen een basispion op het Kiel. Hij speelde in het verleden voor PSG, Lierse en Cercle Brugge.