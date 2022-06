'Thibaut Courtois kan deze zomer Rode Duivel als ploegmaat krijgen bij Real Madrid'

Real Madrid blijft op zoek naar een spits, zeker nu de topdeal met Kylian Mbappé van PSG niet doorging.

Romelu Lukaku had zijn transfer van Inter naar Chelsea totaal anders voorgespeeld. Big Rom verzeilde op de bank, had last van blessures en viel zelfs naast de selectie. Een vertrek bij Chelsea lijkt dan ook voor de hand liggend.

De voorbije maanden wordt Lukaku al vaker gelinkt aan een terugkeer naar Inter, maar volgens de Spaanse sportkrant Marca zou hij nu ook in Spanje aangeboden zijn.

De krant meent te weten dat zijn diensten bij Real Madrid gepresenteerd werden, samen met Gabriel Jesus, Raheem Sterling en Rafael Leao.