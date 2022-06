WK-droom Oekraïne gaat in rook op: "We verdienden deze nederlaag niet"

Gisterenavond greep Oekraïne naast het derdelaatste plekje voor het WK in Qatar na een nederlaag in Wales. De emoties na de wedstrijd liepen hoog op.

“Ik wil op de eerste plaats iedereen bedanken voor alle steun die we gekregen hebben”, vertelde Manchester Cityspeler Oleksandr Zinchenko. “Wat de wedstrijd betreft, hebben we vandaag alles gegeven. De Welshe doelman keepte een onwaarschijnlijke match, met tal van ongelooflijke saves. Ik denk echter niet dat we vandaag verdienden te verliezen", ging hij verder.

"Ik wens Wales het beste toe op het WK, ik heb begrepen dat het al lang geleden is dat ze er nog eens bij waren. Het voetbal draait om emoties en als we onze fans hebben kunnen laten meeleven, is onze missie hier geslaagd. Spijtig genoeg behaalden we niet het verhoopte resultaat en daar wil ik me wel voor verontschuldigen”, besloot de linksachter.