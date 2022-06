Jonge Belg is klaar voor een nieuwe start: "Plots viel ik twee keer uit met een kruisbandblessure"

De voormalige Belgische U17 international is klaar voor een nieuwe uitdaging en om naam te maken in België.

Moustapha Bokoum speelde in de jeugdreeksen van Club Brugge en Gent. Na zijn passage in Oost-Vlaanderen, verliet de vleugelspeler België voor Frankrijk waar hij in 2018 zijn koffers achterliet bij Béziers in Ligue 2. Hij maakte zijn debuut in het profvoetbal, alvorens hij in 2019 en 2020 twee kruisbandblessures opliep. Na zijn terugkeer bij de Buffalo's, kwam hij uit in de jeugdploegen van Anderlecht en Charleroi.

"Ik had een goed seizoen bij de Carolos, maar ik kwam niet in het eerste team terecht. Ik wil nu mijn progressie voortzetten en de omvang van mijn kwaliteiten in België of in het buitenland laten zien", vertelde de 22-jarige Bokoum. "Ik dacht dat mijn carrière op mijn 18de was begonnen, maar plots viel ik twee keer uit met een zware blessure. Uiteindelijk heeft het mij mentaal sterker gemaakt" zei de voormalige Gent-speler.

Moustapha Bokoum, meermaals Belgisch international bij de U17, is een speler met veel tempo en technisch vermogen. "Ik voel me lichamelijk ook goed en ik kijk uit naar een nieuwe uitdaging. Om weer van mezelf te kunnen genieten, maar ook om tot bloei te komen. Op dit moment train ik bij Drills in Brussel om mijn vorm te behouden in afwachting van de volgende stap," besluit Moustapha Bokoum.

Volgens onze informatie is er interesse uit België, Nederland en Frankrijk. Maar is er nog niets concreet.