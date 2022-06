OFFICIEEL- Leegloop gaat verder, rechtsachter vertrekt bij Beerschot

Beerschot zal er volgend seizoen heel anders uitzien. Holzhauser en Dom vertrokken naar OHL, Noubissi, Suzuki en Pietermaat zoeken ook hun heil elders.

Dinsdag maakte de Mannekes nog twee vertrekkers bekend. Pierre Bourdin (28) nam via zijn social media al afscheid van Beerschot, de Ratten maakten dat nieuws nu ook officieel.

Naast Bourdin zal ook Reda Halaimia (25) andere oorden opzoeken. De 6-voudige Algerijnse international maakt gebruik van de intussen beruchte degradatieclausule in zijn contract, waardoor hij transfervrij kan vertrekken. De rechtsachter lag nog een jaar onder contract op het Kiel.

Halaimia kwam in 2019 over van MC Oran. De Algerijnse rechtsachter speelde in totaal 69 officiële wedstrijden voor Beerschot.