Anderlecht en Club moeten zich weinig illusies maken: Italiaanse sensatie Gnonto mag enkel naar Europese topclub

De 18-jarige Wilfried Gnonto is de nieuwe Italiaanse sensatie. Anderlecht en Club Brugge werden eerder al genoemd bij de in hem geïnteresseerde clubs.

La Gazzetto dello Sport vermeldde Anderlecht en Club Brugge enkele dagen geleden nog bij een resem ploegen die belangstelling tonen voor Gnonto. Zoals ook Ajax, PSV, Freiburg en Monaco dat ook zouden doen. De jonge aanvaller is momenteel speler van FC Zürich en maakte onlangs in de Nations League een geslaagd debuut voor de Italiaanse nationale ploeg tegen Duitsland.

Topclub

In het Zwitserse Blick spreekt Zurich-voorzitter Ancillo Canepa zich uit over een eventuele transfer van de speler die zijn jeugdopleiding kreeg bij Inter. "Als een topclub komt, en dan bedoel ik echt een topclub, dan zijn we bereid om te spreken", klinkt het. Waarmee dus duidelijk de Europese top bedoeld wordt.

"Als Real en Barcelona rond de tafel komen, dan praten we. Anders niet", lacht Canepa. "Het is zeker ook mogelijk om hem te verkopen en dan terug te huren."