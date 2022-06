Bondscoach Roberto Martinez verdedigt positie van Boyata

Als er één pion was die na afloop van het duel tegen Nederland veel kritiek kreeg, dan was het wel Dedryck Boyata.

Bondscoach Roberto Martinez sprak op zijn persconferentie over de defensieve malaise bij de Rode Duivels. “We zijn lange tijd verwend geweest met Kompany, Vermaelen, Vertonghen en Alderweireld. Dat zijn mannen die jaren meegedraaid hebben op het hoogste niveau”, klonk het.

Hen vervangen en opvolgen is een gigantisch karwei aldus de bondscoach. “Er is veel talent. De Winter, Debast, Bornauw, Delcroix, Faes, Cobbaut, Dendoncker... maar het kwaliteitsverschil met Toby en Jan is op dit moment groot.”

Martinez neemt het op voor Boyata. “Ook Boyata is altijd betrouwbaar geweest bij ons - daar verandert zijn mindere dag niks aan. Mochten jullie naar onze trainingen kijken, dan zouden jullie dezelfde namen opstellen. En nog eens: verdedigen doen we als collectief. Tegen Polen moet dat beter. De grote conclusies, die trek ik wel na dit vierluik. Thanks!”