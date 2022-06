Gert Verheyen haalt uit naar Kevin De Bruyne: "Durven er niet tegen in te gaan"

De Rode Duivels maken een kleine crisis door, al lijkt het probleem 'Nations League' ook andere landen te treffen.

Gert Verheyen lijkt even met zijn mond vol tanden te staan over de Rode Duivels. “Na de wedstrijd tegen Nederland weet je niet meer wat te verwachten van deze Duivels. Vroeger wisten we waar de ondergrens lag. Voorspellingen worden moeilijker”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De analist haalt ook uit naar Kevin De Bruyne. “Iedereen mag zeggen wat hij denkt, maar slim is het niet om vooraf te zeggen dat de Nations League totaal geen belang heeft én dat je in slaap bent gevallen bij de finale van de Champions League. Zeker niet als je zo'n belangrijke speler bent als Kevin De Bruyne. Dat is nefast voor de dynamiek binnen een groep. Andere jongens voor wie deze matchen een kans zijn om zich te tonen, durven niet in te gaan tegen De Bruyne en zullen niet meer zeggen wat ze zelf denken.”

Al ziet Verheyen ook andere landen het moeilijk hebben in de Nations League en is daar blijkbaar maar één reden voor. “Kroatië dat verliest van Oostenrijk, Engeland van Hongarije, Frankrijk van Denemarken: op het eerste gezicht wint in deze Nations League wie het meeste goesting toont. Niet wie de beste voetballers heeft.”