KAA Gent, haar foundation en stad Gent slaan handen in elkaar voor nieuw buurtwerkingsproject "Street League 9000"

Om kinderen uit verschillende Gentse wijken dichter bij elkaar te brengen, slaan KAA Gent, haar foundation en stad Gent de handen in elkaar voor het nieuw buurtwerkingsproject "Street League 9000".

KAA Gent Foundation, Futsal Besiktas, vzw Jong, FC Rooigem, Futsal Gent, vzw Ergenekon en vzw Sportaround. Deze 7 buurtvoetbalorganisaties focussen in hun dagelijkse werking op het samenbrengen van Gentse kinderen en jongeren door middel van een 'street league'. Jaarlijks zullen er 5 toernooien plaatsvinden, die telkens in een andere Gentse wijk georganiseerd zal worden.

"Meer dan 1.000 Gentse kinderen staan op een wachtlijst om bij een voetbalclub te kunnen shotten. Voor hen organiseren we Street League 9000. We geven jongeren kansen als coach en als speler. Zo bouwen we aan meer voetbalkansen op pleintjes en in parken voor Gentse kinderen en jongeren", aldus Wim Beelaert van de KAA Gent Foundation.

Er zal zonder klassement of scheidsrechter worden gespeeld. De jongeren zijn zelf verantwoordlijk voor het verloop van de wedstrijden, en worden daar door de Gent Foundation ook op voorbereid. Zaterdag werd het project alvast feestelijk afgetrapt met enkele wedstrijdjes op de oefenterreinen van de jeugd van KAA Gent.