Blatter en Platini riskeren een celstraf van vijf jaar: verdachte miljoenentransactie uit 2011

Sepp Blatter en Michel Platini riskeren allebei een celstraf van vijf jaar voor een verdachte transactie uit 2011. Blatter zou een som van 1,8 miljoen euro hebben overgeschreven aan Platini waar hij zogezegd nog recht op had.

Michel Platini ontving in 2011, bijna negen jaar na zijn taak als adviseur tussen 1998 en 2002, zo'n 1,8 miljoen euro van Sepp Blatter. Een transactie die als verdacht wordt gezien, maar Blatter ontkent alles. Volgens de Zwitser had Platini nog recht op die vergoeding voor verschillende werkzaamheden die hij zou hebben verricht.

Zwitserse aanklagers trekken heel het verhaal in twijfel, terwijl FIFA wil dat Platini de som terugbetaald aan de UEFA. Door deze verdachte transactie uit 2011 werd Blatter in 2015 aan de kant gezet. Platini trad in 2016 zelf af als voorzitter van de Europese voetbalbond.

Beide heren worden verdacht van fraude, oneerlijk bestuur, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte. Zowel Blatter als Platini verschijnen nu voor de rechtbank. Het proces loopt tot 22 juni en op 8 juli wordt een uitspraak verwacht.